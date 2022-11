Bordighera: approvato dall'Amministrazione Ingenito il progetto per il restyling di piazza Cesare Battisti

Nuovo intervento di riqualificazione urbana per Bordighera. E' stato infatti approvato, dall'Amministrazione dal Sindaco Vittorio Ingenito, il progetto nella fase di studio di fattibilità-definitivo, per il restyling di piazza Cesare Battisti.

Le opere previste comprendono il rifacimento dell’attuale pavimentazione in asfalto con autobloccante similare a quello già posato nell’adiacente piazza Bengasi, per creare continuità, e la realizzazione di una nuova aiuola con seduta che ospiterà un esemplare di ulivo.

“Il nostro lavoro per rendere Bordighera sempre più bella e curata - commenta il Sindaco Ingenito - va avanti con ulteriori attività di valorizzazione funzionale ed estetica degli spazi pubblici. Con questo progetto interverremo nella parte finale del tratto di via Vittorio Emanuele II che da Terrasanta va verso Sanremo, dove tra l’altro sono presenti anche i dehors di alcune attività di ristorazione. Nella stessa zona è in corso, a cura di un soggetto privato, il cantiere per il complesso di via Trento. Tutta l’area avrà un nuovo volto, grazie al restyling che attueremo ed alle altre opere che saranno realizzate a scomputo degli oneri urbanistici per l’operazione immobiliare".

Si procederà ora all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, necessarie poiché sul luogo insistono vincoli paesaggistici e monumentali, e alla successiva fase di progettazione esecutiva. Il quadro economico, già finanziato, è pari a 125.000 euro.​