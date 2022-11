Santo Stefano al Mare: il gruppo 'Reuben' interessato a Marina degli Aregai? "E' un ottimo sbocco"

Da tempo le voci di corridoio nautiche della nostra provincia c’è anche quella dell’interesse del gruppo ‘Reuben’ in relazione al porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare. Dopo l’acquisizione della ‘Porto di Sanremo Srl’, società che ha il diritto di prelazione sul restyling del porto vecchio di Sanremo, ora c’è un nuovo interesse su un altro approdo.

“Ne girano tante di voci – risponde il gruppo ‘Reuben’ – addirittura ne girava una che Portosole era in vendita. E’ chiaro che le marine vicine interessano e non dimentichiamo che ad Aregai c’è la stessa ex proprietà di Portosole. E’ sicuramente un ottimo sbocco nell’ipotesi perché significherebbe avere sul territorio un ‘parco macchine’ davvero enorme”.

Dichiarazioni equilibrate, quelle del gruppo ‘Reuben’ che, però, fanno effettivamente trasparire un interesse anche al vicino porto di Santo Stefano al Mare, uno dei tanti approdi nati negli ultimi 30 anni sulla riviera di Ponente, che è diventata molto appetibile sul piano della nautica, sia in Italia che all’estero.