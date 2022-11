San Bartolomeo al Mare: il Consiglio Comunale è convocato per mercoledì 30 novembre

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica prima convocazione per le ore 12.30 di mercoledì 30 novembre. All'ordine del giorno l'aggiornamento del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2022-2024, l'integrazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2022-2024, la Quarta variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, lo schema della convenzione 2023-2025 per la gestione associata mediante convenzione dei servizi socio-assistenziali dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12, le modalità di gestione della porzione di demanio marittimo destinata a spiaggia libera attrezzata n. 1.

Scarica l'avviso di convocazione