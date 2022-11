Treni della linea Ventimiglia-Cuneo soppressi o fermi a Limone per un inconveniente sulla rete estera

Treni della linea Cuneo-Ventimiglia soppressi o fermati a Limone Piemonte nelle mattinate di ieri e domani. A causa dell'assenza per malattia di due dipendenti della stazione di Breil-sur-Roya che Sncf non è stata in grado di sostituire per due turni mattutini consecutivi.

Non è stato possibile istituire bus sostitutivi per le note ragioni che vedono la circolazione fra Limone e la Francia interrotta dall'ottobre 2020, a causa della tempesta Alex. Sul sito ViaggiaTreno di Trenitalia si legge: “Dalle ore 5:30 alle ore 13:17 di venerdì 25 e sabato 26 novembre, il traffico è sospeso tra Limone e Ventimiglia per un inconveniente sulla rete estera.

I treni Regionali della linea Cuneo - Ventimiglia hanno origine e terminano la corsa a Limone”. I treni parzialmente cancellati del 26 novembre:

• R 22955 Cuneo (6:41) - Ventimiglia (9:21): limitato a Limone (7:18)

• R 22951 Cuneo (7:25) - Ventimiglia (10:20): limitato a Limone (8:07)

• R 22952 Ventimiglia (9:37) - Cuneo (12:27): originario da Limone (11:50)

• R 22956 Ventimiglia (10:39) - Cuneo (13:19): originario da Limone (12:47)

Nel pomeriggio di oggi la circolazione ferroviaria dovrebbe tornare regolare.