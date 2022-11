Cryptorobotics - La miglior piattaforma di trading crittografico

Il trading di criptovalute sta rapidamente guadagnando slancio. Tuttavia, è abbastanza difficile per i trader decidere quale piattaforma di trading crittografico scegliere e quale fornisce un ampio numero di strumenti di trading. Pertanto, abbiamo deciso di rivedere la piattaforma di trading Cryptorobotics. È stato creato per fornire diverse soluzioni per gli utenti che intendono scambiare o investire in risorse digitali. Considera questa piattaforma.

Che cosa è una piattaforma di trading Cryptorobotics?

Cryptorobotics è una piattaforma di trading crittografico gratuita che fornisce strumenti di trading crittografico avanzati. La piattaforma di trading crittografico gratuita si collega a 15 scambi crittografici tramite API e può essere utilizzata dai trader per eseguire varie strategie di trading crittografico come il Day trading, lo Swing Trading e lo Scalping. Questa piattaforma rende il processo di trading significativamente efficace sugli scambi perché offre un ampio numero di strumenti, analisi tecnica, diversi tipi di ordini, trading automatico, trailing, take profit, stop loss e altro ancora.

Come abbiamo già accennato, Cryptorobotics è una piattaforma di trading crittografico assolutamente gratuita. Esso comprende le seguenti caratteristiche gratuite:

Trading sui superiori 13 scambi.

Diversi tipi di ordini: ordini limite, ordini Stop-limit e ordini di mercato.

OCOs, o ordini smart.

Analisi tecnica con salvataggio dei modelli sul grafico.

Il numero di grafici aperti.

Modelli di area di lavoro.

dashboard analitico.

Se un trader desidera utilizzare strumenti algoritmici avanzati, deve acquistare uno dei pacchetti PRO di Cryptorobotics.

Quali strumenti algoritmici fornisce la piattaforma di trading Cryptorobotics?

I bot di trading crypto

I bot di trading crypto sono software sviluppati per acquistare e vendere criptovalute al momento giusto su diversi scambi. Lo scopo di questo strumento è massimizzare i profitti, minimizzare i rischi, limitare le perdite su più scambi e altro ancora. La piattaforma di trading crypto robotics offre ai suoi utenti cinque tipi di bot di trading crypto:

Optimus

Cyberbot

Crypto Future

Smart Swan

Trade Holder

Channeler AI

Copytrading

Il copytrading è uno dei migliori tipi di strumenti di algotrading sulla piattaforma di trading crittografico grazie ai quali le negoziazioni vengono copiate da un account all'altro. Questo strumento funziona idealmente per i principianti nel mercato delle criptovalute. Se un trader non conosce le tendenze del mercato e non ha un'idea di come funziona il mercato, copytrading lo aiuta a ottenere le conoscenze e l'esperienza necessarie. Inoltre, molti trader esperti utilizzano anche questo strumento per creare una nuova strategia di trading crittografico o risparmiare tempo per studiare più a fondo il mercato.

Autofollowing

Autofollowing è una funzione completamente automatica sulla piattaforma di trading bitcoin. Questa funzione funziona come segue: il bot riceve i segnali dagli analisti e li elabora. Dopodiché, inizia ad aprire gli ordini. Autofollowing è adatto sia per i commercianti esperti che inesperti e consente loro di ottenere un reddito passivo monitorando le statistiche.

Crypto signals

I segnali crittografici sono idee di trader professionisti per acquistare o vendere criptovalute a un determinato prezzo o tempo. I segnali di trading crittografico si basano su una serie di fattori, tra cui l'analisi tecnica, le attuali tendenze del mercato e le notizie. Questa funzione è in grado di portare ai trader un alto profitto e migliorare la loro strategia di trading.

Perché vale la pena utilizzare la piattaforma di trading Cryptorobotics?

Cryptorobotics è una piattaforma di trading crittografico unica che fornisce ai trader vari strumenti che contribuiscono al trading di criptovalute 24/7. Questi strumenti rendono il processo di trading veloce ed efficiente. Questa piattaforma gratuita consente ai trader di gestire il proprio portafoglio crittografico, scambiare oltre 5000 coppie crittografiche, utilizzare vari strumenti algoritmici, trading di grafici e scambiare su più scambi. Queste soluzioni hanno notevolmente semplificato l'intero processo di trading di criptovaluta e lo hanno reso più redditizio e sicuro.

