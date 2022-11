Sanremo: ok dell'Amministrazione per la riqualificazione estetica e funzionale dell’ex stazione di piazza Cesare Battisti

L'Amministrazione comunale di Sanremo ha approvato il finanziamento e il progetto esecutivo e avvia l’iter per definire un altro significativo obiettivo per la Giunta Biancheri: la riqualificazione estetica e funzionale dell’ex stazione di piazza Cesare Battisti.

Anche recentemente il sindaco Biancheri lo aveva definito un obiettivo strategico: “Dopo aver messo mano a tutte le scuole, dopo aver avviato il Palazzetto dello Sport, il Green Park e il parking di piazza Eroi, con il bando di gara in corso per l’ambizioso progetto di restyling di Porto Vecchio, dopo il recupero del Forte di Santa Tecla e in attesa della definizione dell’albergo di Portosole, l’altro grande obiettivo era proprio l’ex stazione”.

Ieri la Giunta ha formalizzato l’impegno, con l’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’architetto Luca Vercesi e seguito dagli uffici tecnici guidati dall’ing. Danilo Burastero, che prevede un impegno di spesa di seicentosessanta mila euro per la riqualificazione estetica e funzionale dell’ex stazione che, nella volontà dell’amministrazione, ospiterà in uno dei locali al piano terra il nuovo infopoint turistico.

Per procedere al restauro dell'edificio ed alla sua messa in sicurezza, il progetto prevede una serie di interventi articolata quatto fasi. Nella prima si interverrà sulle coperture, che risultano essere la parte più ammalorata: l’azione prevede il rinforzo, ed in alcuni casi la ricostituzione, dei nodi di appoggio delle capriate danneggiate, in modo da ricostituire la loro resistenza e funzionalità, quindi verranno rimosse le tegole danneggiate e verrà rifatta la copertura. Secondo step sarà quello legato al recupero delle facciate e dei serramenti.

Poi si passerà agli interni, con una serie di interventi tra cui si evidenzia il recupero dei locali ex bar, da destinare ad infopoint turistico, il recupero della 'galleria passante' di collegamento tra interno ed esterno stazione e il risanamento dei locali. Infine, ultima fase, la realizzazione di un impianto di illuminazione che da un lato soddisfi le esigenze legate alla sicurezza ed alla pubblica illuminazione e dall'altro valorizzi l'architettura dell'edifico nel suo complesso.

“Il recupero dell’ex stazione era un obiettivo importante per l’amministrazione e per la città - dichiara il primo cittadino Alberto Biancheri - su questo avevamo preso un impegno, che oggi portiamo avanti. Andiamo a recuperare e valorizzare un bene storico della nostra città, dichiarato di interesse storico artistico particolarmente importante nel 2008 con apposito decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali, ne ridiamo centralità turistica e facciamo il primo passo per un intervento più ampio che, in prospettiva, dovrà interessare anche tutta la linea del fronte mare per ricollegarsi al Porto vecchio, già oggetto di progettualità importante”.