Bordighera: no alla violenza contro le donne, Noi4You attiva il progetto 'Matrioska' al Montale

In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" l’associazione Noi4You APS ha attivato il progetto 'Matrioska' nell’Istituto di istruzione superiore Fermi Polo Montale. Si tratta di una attività quinquennale che vedrà coinvolta una classe prima del plesso Montale (indirizzo marketing) per tutta la durata del percorso scolastico fino al quinto coinvolgendo non solo gli studenti e gli insegnanti ma anche le famiglie.

Il progetto ha preso il via proprio oggi con la visione, al Teatro Comunale, de "Il Raccolto", una iniziativa a cui hanno preso parte genitori, insegnanti e alunni. "Abbiamo utilizzato la simbologia della Matrioska proprio perché si possa avere in mente un progetto fatto a 'buccia di cipolla', a strati, ogni figura sta dentro all’altra e solo l’armonia la congiunzione di ogni parte incastrata perfettamente l’una nell’altra possono portare alla realizzazione di un vero capolavoro qual è la Matrioska infatti. - spiegano da Noi4You - Tutto influenza tutto: la cultura influenza le tendenze della società, la società condiziona la famiglia, le famiglie condizionano le coppie, le coppie coinvolgono e formano i figli e via dicendo, un’escalation infinita che sarà positiva se il contesto o l’ambiente lo saranno, ma sarà multiproblematica se “ogni pezzo della matrioska ha subito qualche falla”.

"Il progetto non può che occuparsi di tutte le parti, altrimenti proprio come avviene oggi in Italia per la violenza, i pezzi feriti rimangono nascosti molto facilmente, agiscono nel silenzio ed in profondità anche se apparentemente la parte esterna sembra essere una “bambola perfetta”. La scuola rappresenta la comunità per eccellenza delle nuove generazioni è il luogo dove i giovani trascorrono gran pare del loro tempo, è lo spazio dove si compie il processo educativo formativo della persona e quello di socializzazione con la realtà esterna al di fuori della famiglia. L’istituzione scolastica ha tra i suoi compiti non solo l’azione formativa, ma anche il sostegno all’azione educativa dei docenti e dei genitori quali adulti di riferimento, un terreno privilegiato dove costruire non solo il sapere della persona ma anche l’individualità del giovane, la rete delle sue relazioni interpersonali, i linguaggi, i modelli culturali e le mode: può divenire allo stesso tempo per chi la frequenta teatro di esperienze significative agevoli e/o disagevoli".

"L’obiettivo del progetto è dunque quella di lavorare in un’ottica sistemica integrata, con l’intento di considerare le esigenze e le caratteristiche di tutte le componenti in gioco affinché non si percepiscano separate ma come una rete di sostegno. Il progetto mette in moto un intervento trasversale che offre ai protagonisti del progetto la possibilità di sperimentare insieme una via di uscita dalla violenza" - concludono da Noi4You.