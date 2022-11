Imperia: il 3 dicembre appuntamento con ‘Autonomy Live’, un concerto in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ANFFAS di Imperia organizza il concerto ‘Autonomy Live’ sabato 3 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 presso la propria sede in Via Artallo, 151 a Imperia. Si esibiranno a titolo gratuito 5 gruppi: Edlira Ameti, Sabrina Bonfadelli, Vincenzo Pisano, Francesca Pilade e Maurizio Ditozzi, Fabio Pellizzari e Deborah Mauta e Peo Gandini. Parteciperanno i ragazzi del progetto Autonomy, finanziato da Fondazione Carige, che per l’occasione, prepareranno cioccolata calda, tè caldo e dolcetti

"Il progetto Autonomy si rivolge a persone con disabilità che hanno bisogno di percorsi di apprendimento di autonomie, di abilità e di capacità necessarie per emanciparsi dal contesto familiare e per un ottimale inserimento sociale. Il progetto ha goduto del sostegno della Fondazione Carige che ha erogato un contributo di 20.000 euro

L’idea progettuale è quella di predisporre degli spazi nei quali ricreare alcuni luoghi di un’abitazione (cucina, lavanderia, camera da letto) per acquisire autonomie mirate alla gestione degli stessi. Le persone con disabilità potranno quindi esercitarsi nelle attività domestiche, nell’acquisizione di competenze sociali e relazionali e di abilità cognitive. Si può parlare, quindi, di un laboratorio finalizzato allo sviluppo di autonomie, utili per la vita personale e per favorire percorsi di inclusione sociale (PIS)".

In caso di pioggia l’evento verrà rinviato.

La rete che ha sviluppato e curato il progetto è composta da: associazione Help di Imperia, UICI di Imperia, UILDM Imperia, il Distretto Socio Sanitario n° 3 imperiese e la ASL 1 Imperiese