Imperia, all'Arci Camalli incontro con il bordigotto The Middle one

Sabato alle 21 all'Arci Camalli, in via Bastioni di mezzo n° 6 a Imperia, si terrà un incontro con The Middle one.

Matteo Onofrio, in arte The Middle one, è un artista esplosivo che è nato nel 1997 a Bordighera. La sua famiglia gli ha permesso di seguire il suo obiettivo, come ribadisce spesso Matteo, ed è proprio grazie all'appoggio dei suoi genitori che è riuscito a diventare Middle one.

Sin da piccolo la musica è dentro casa sua, nella sua mente e nelle sue vene e lui stesso alla musica non vuole rinunciare. La sua storia è una di quelle che non si possono non raccontare perché con Middle one si incontra l’artista vero, quello che sta a contatto con la vita e non ha paura di bruciarsi, di avere delle cicatrici.

La sua storia si porta dietro le difficoltà di molte altre vite vissute, perché, come ci dice lui, "vivere è difficile per tutti". Ma la sua inizia subito con una difficoltà di comunicazione. "Una leggerissima balbuzie che mette in dubbio tutto". Il suo mondo, la sua possibilità di comunicazione, la libertà della sua espressione. “Spesso erano giri di parole per dire niente”.

In queste parole sospese stava crescendo la sua arte, come in una gestazione che ha bisogno di credere per far venire al mondo. Middle one non crede che sia tutto lì. Decide così di fare e rifare, lavorare, impegnarsi, aiutare gli altri, dedicandosi per due anni ad un progetto di volontariato in Croce Rossa. La sua scrittura all’inizio è stata una via di fuga, un modo di affermarsi con sé stesso. Le sue parole hanno poi smesso di essere sospese e hanno trovato il centro. Poi è arrivata la musica a completare questo groviglio forte di arte e vita.

Giovane d’età ma già artisticamente forte, oggi Middle one fa parte dell’etichette discografica 44ent, Fourtyfourent. La sua arte sembra essere sempre in uno stato di molla emotiva, pronta a lanciarsi ad una velocità senza pari. Scrive come se fosse da sempre il suo modo, il suo mondo, la sua misura e lo fa con un equilibrio espressivo che raramente si trova in artisti affini a lui. Un'arte di mezzo? Middle one è quello che cerca la linea al centro, un punto di perfetta armonia e purezza che è l’obiettivo della vita di ognuno.

"Non è vero che gli occhi fan parte dell'anima. E' vero che cambiamo in base alla luce. Questa ricerca artistica è fortissima e inedita" - dice l'artista che si può seguire da vicino il 26 novembre a Imperia oppure sui suoi canali social.