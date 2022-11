Dolceacqua si prepara per le feste e annuncia le nuove luminarie: “Necessario e ragionevole ridurne considerevolmente i costi”

Anche quest’anno il Dolceacqua si prepara per le festività.

Verranno infatti allestite nei prossimi giorni le luminarie natalizie, con qualche differenza, però, rispetto agli scorsi anni.

“Pur consci della crisi a livello mondiale, non abbiamo voluto rinunciare del tutto agli addobbi di Natale. Questo per offrire comunque un’atmosfera festiva ai nostri cittadini, soprattutto i più piccoli, ed ai numerosissimi turisti italiani e stranieri che scelgono durante le vacanze i nostri ristoranti e le nostre strutture ricettive – dichiarano gli amministratori comunali – tuttavia, era comunque necessario e ragionevole ridurne considerevolmente i costi per bilanciare le maggiori uscite dovute al riscaldamento delle scuole ed alla pubblica illuminazione, pur nel rispetto del contratto in essere con la ditta fornitrice. Abbiamo così deciso di sostituire le classiche luci lungo la strada con due scenografiche strutture luminose delle piazze principali più un piccolo allestimento sul palazzo comunale. Questo ci garantirà un importante risparmio economico; inoltre, trattandosi di decorazioni completamente a luci led, verrà garantita anche una notevole economia sul consumo energetico. Anticipiamo infine che durante il periodo natalizio avremo una serie di eventi che coinvolgeranno grandi e piccoli, tra cui i Babbi Natale in moto il 17 dicembre e la tradizionale Festa delle Lanterne il 29 dicembre”.