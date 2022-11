Sanremo: al via stamattina il montaggio della pista di pattinaggio in piazza Colombo, attesa per le luminarie (Foto)

In attesa dell’assegnazione dell’incarico per la fornitura e il montaggio delle luminarie natalizie (che servono anche al Festival) dopo l’annullamento del bando nei giorni scorsi, in piazza Colombo a Sanremo è invece iniziato il montaggio della pista di pattinaggio.

Dopo la pandemia, le strade vuote e le luci spente, anche Sanremo si appresta (dopo un primo approccio nel 2021) a tornare alla normalità e, proprio la pista di pattinaggio sul ghiaccio è un buon viatico. Inizialmente sembrava che potesse saltare anche per questo Natale 2022, in virtù dei forti rincari sul piano energetico ma, alla fine, grazie a un bando vinto da un privato, ecco la pista che viene montata sul solettone della piazza più importante della città.

Già quest’estate, lo stesso privato si era aggiudicato il bando per l’installazione di alcuni giochi e di gonfiabili ma, successivamente non se ne era fatto nulla. Per la fine dell’anno, invece, ecco che gli appassionati ma soprattutto i più giovani, potranno pattinare sul ghiaccio, una possibilità che non avranno invece i monegaschi, dove il Principato ha deciso per quest’anno di farli andare a rotelle, proprio in chiave risparmio.

Da evidenziare che i costi saranno a carico del privato per quanto riguarda Sanremo. Sempre in tema di Natale, da palazzo Bellevue rassicurano sulle luminarie che saranno regolarmente accese l’8 dicembre, nonostante non sia stato possibile aggiudicare il bando nelle ultime ore. C’è invece attesa per conoscere il calendario delle manifestazioni di fine anno e, soprattutto, se ci sarà o meno un ‘concertone’.

Una cosa non facile visti i costi che può avere (un buon nome con tutti gli annessi e connessi per Capodanno costa tra i 60 e i 90mila euro) ma l’Amministrazione sta lavorando per poter proporre un qualcosa di allettante a residenti e turisti, soprattutto dopo le chiusure e le restrizioni degli ultimi anni.