Ventimiglia: elezioni amministrative, la Federazione Liste Civiche si fa spazio nel campo del terzo polo con ‘Azione’ e ‘Cambiamo’

Nel frastagliato e intricato panorama politico ventimigliese qualcosa inizia a prendere forma in vista delle elezioni amministrative della primavera 2023.

Se le carte del centrodestra e del centrosinistra sembrano ancora nel cuore del mazzo pronte per essere mischiate, dal centro sembrano arrivare le prime schiarite sotto il nome della Federazione Liste Civiche che proprio ieri sera si è nuovamente riunita.

Nella sede di via Gramsci si sono ritrovati tanti ex rappresentanti della maggioranza Scullino pronti a stringersi la mano in discontinuità con il vecchio governo cittadino e lontani dai due opposti schieramenti partitici. Un ‘terzo polo’ in salsa ventimigliese certificato dalla presenza di Giuseppe Palmero, neo rappresentante locale di Azione - Italia Viva, e da uomini che sotto la bandiera di ‘Cambiamo’ sembrano voler prendere le distanze dalla possibile coalizione di centrodestra.

“È stato uno dei tanti incontri per la creazione di un comitato, un terzo polo cittadino civico - commenta ai nostri microfoni Giuseppe Palmero - nello statuto di quello che ora è un comitato e poi sarà Federazione Liste Civiche è stabilito che possano farne parte anche chi è iscritto a un partito, non ci sono preclusioni. Con Azione ci confrontiamo e ci coordiniamo, questo polo civico si sposa bene con il partito. Si parte dalla competenze, ci stiamo muovendo così”. Non è stato il primo e non sarà l’ultimo incontro per il ‘terzo polo’ ventimigliese, ma al centro la strada sembra tracciata e pare non ci sia spazio per l’ex sindaco Gaetano Scullino.

“La Federazione civica – viene evidenziato dai promotori - vuole partire dal programma e non dal candidato sindaco, aprendosi alla città, ai cittadini che hanno voglia di contribuire anche solo apportando le loro idee. Il Comitato Federazione Civica deve essere un contenitore, una fucina di idee condivise, discusse, ragionate. Nessun uomo al comando, ma solo una squadra di persone volenterose e capaci di lavorare per la nostra Ventimiglia”.

I soci promotori sono: Tiziana Panetta, Cristina Puleo, Giusi Caridi, Milena Raco, Fabiana Ragno, Federico Aime, Andrea Floris, Luca Chiaiese, Albino Dicerto, Giampiero Pastorino, Pio Guido Felici, Maurizio Rea, Giuseppe Palmero, Tommaso Barberis, Nico Martinetto, Mauro Merlenghi, Matteo De Villa e Marco Prestileo.

L'articolo 3 dello statuto precisa: "Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei soci promotori. Essere iscritti ad un partito politico riconosciuto a livello nazionale non è una preclusione alla richiesta di adesione, essendo lo scopo del Comitato limitato alle prossime elezioni comunali del 2023, con il solo scopo di favorire i cittadini di Ventimiglia, con una proposta programmatica nuova, non basata su personalismi o personaggi, ma aperta e condivisa; non contro i partiti di centro destra, di centro sinistra o di altri poli, ma a favore del dialogo democratico e dei valori e principi costituzionali e dei diritti fondamentali dell'essere umano”.

“Nel corso dell’incontro si sono volute concretizzare subito alcune nostre intenzioni - dicono i promotori – mentre l’idea è quella di sviluppare alcuni settori tematici, identificati da una parola, con un conclusivo payoff. Intorno ad ogni settore verranno chiamati a ragionare gli esperti e gli appassionati del tema prescelto, un vero richiamo ad apportare competenze ed esperienze.

Concludono dalla Federazione Liste Civiche: “Abbiamo iniziato a lavorare sui temi. Bellezza: marketing territoriale, cultura, artigianato, agroindustria/agroalimentare, verso una città piacevole e consapevole; vivibilità: ambiente, pulizia, ordine e sicurezza, energia e tecnologia, verso una città sana e intelligente; territorio: Pianificazione strategica e sviluppo territoriale, turismo, commercio e sviluppo economico, verso una città valorizzata e sostenibile; servizi al cittadino: salute, anziani e giovani, sport, servizi no profit, verso una città accogliente e lungimirante; partecipazione: dal mare ai monti, il nostro entroterra frazionale, i nostri quartieri, le nostre tradizioni e la nostra storia, verso una città unita e partecipata”.