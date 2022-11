Mercoledì prossimo, secondo appuntamento con ‘Imperia, stand-up!’ con Davide Calgaro direttamente da Zelig

Mercoledì 30 novembre ritorna al Cinema Centrale la rassegna “Imperia, stand-up!”, diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte ed organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella, in collaborazione con l’associazione culturale We Are For Beat e il Consorzio Porto Maurizio con il sostegno di Sir Service e di Fondazione Carige, e gli sponsor Duferco Energia e ristorante Pressafuoco.



Dopo il successo della prima “puntata” con Saverio Raimondo torna in città questo genere di comicità "politicamente scorretto" di derivazione statunitense, la stand-up, che sta tenendo incollate impressionanti masse di pubblico alle poltrone dei teatri e ai divani degli spettatori dell'intrattenimento web e televisivo.

A novembre tocca a Davide Calgaro milanese, classe 2000 (18 agosto).

Studia al Liceo Classico Tito Livio. A tredici anni si avvicina al teatro con la scuola milanese “Quelli di Grock” che frequenta per 5 anni.

A 15 anni comincia a scrivere e provare monologhi comici nei laboratori di Zelig e nelle serate di stand up comedy milanesi. Vince diversi premi nei festival di cabaret, tra cui il primo posto al Festival di Martina Franca.

Nel 2017 esordisce in televisione con “Stand Up” su Comedy Central, il canale 124 di Sky. Negli anni successivi lavora in televisione per ZELIG e COLORADO e porta in scena il suo primo spettacolo dal titolo “Questa casa non è un albergo”.

Nel 2020 escono “Odio l’estate”, ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo nel quale interpreta il figlio di Aldo. “Sotto il sole di Riccione” su Netflix nel quale interpreta Furio e e “Doc – nelle tue mani in cui interpreta Jacopo.

Nel 2021 e 2022 è nel cast fisso di Zelig su Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. E’ in tour nei teatri con il nuovo spettacolo “Venti Freschi”, che porta anche qui ad Imperia.

Il 2022 è un anno di conferma per la sua carriera cinematografica, come interprete di “Il Grande Giorno”, “Le voci sole”, “Sotto il sole di Amalfi” e “Una boccata d’aria”.

Lo spettacolo va in scena alle ore 21.00 al Cinema Centrale di Imperia in via Cascione 52, al costo di € 15,00 . Biglietti acquistabili sul web su Mailticket:

https://www.mailticket.it/manifestazione/AI34/davide-calgaro-in-venti-freschi