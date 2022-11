L’Istituto Superiore di Sanità premia una studentessa del sociosanitario di Sanremo

Un lavoro realizzato dalla studentessa è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto Superiore di Sanità, come materiale divulgativo per pubblicità progresso.

Ci riferisce Beatrice: “Su indicazioni della professoressa Notari, insegnante di Igiene e cultura medico sanitaria, ho partecipato al Concorso Scienza Partecipata, realizzando un video sulla Sindrome di Aicardi-Goutierès, malattia genetica rara di tipo infiammatorio che colpisce il sistema nervoso centrale. Il mio prodotto offre una descrizione della patologia e alcuni consigli per migliorare l’autonomia del paziente ed è stato ritenuto valido dalla Commissione giudicatrice e pubblicato sul sito web dell’ente. Una bella soddisfazione per me che ho potuto mettere in campo anche le mie competenze tecnologiche utilizzando un apposito software”.

Aggiunge la dottoressa Maria Grazia Blanco: ”Un ottimo lavoro che premia l’impegno della nostra studentessa e dimostra come la didattica per competenze, tipica degli istituti professionali possa produrre eccellenti risultati”.