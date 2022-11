Ventimiglia: il Senatore Berrino ad 'Azione' sui migranti "Come colpevolizzare un Governo appena insediato"

"Capisco che dopo la partecipazione all’assemblea Nazionale di ‘Azione’ l’esponente locale, Desiree Negri voglia andare alla ribalta della politica ma addossare la colpa della situazione di Ventimiglia ad un governo insediato poco meno di un mese fa risulta paradossale”.

Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, in relazione alle dichiarazione dell’esponente del partito di Calenda. “La situazione di Ventimiglia – prosegue - è oramai nota da anni e fortunatamente con il governo Meloni, che ha posto fermamente il problema all'Unione Europea, i risultati li avremo a breve. Pare assurdo che proprio un esponente della politica del ponente prenda le difese del governo francese anziché di tutelare gli interessi nazionali, rispetto a quello che sta accadendo al confine con la Francia”.

“Colpisce come ‘Azione’ – termina Berrino - possa vedere nel centro migranti la soluzione al problema di quelle persone che a Ventimiglia non ci arrivano per rimanerci ma, attratti dal voler passare il confine e che, per i respingimenti ti continui della Francia. rischiano la vita pur di passare la frontiera".