Sanremo: Giornata dell'Albero, due nuove piante nei giardini delle scuole Montessori e Scaini

Questa mattina i bambini dei plessi Montessori e Scaini primaria, facenti parte dell'Istituto Comprensivo Sanremo Levante, hanno festeggiato la Giornata nazionale dell'Albero insieme ai militari dell' Arma del Comparto Forestale di Sanremo. I carabinieri Ulisse e Marco hanno tenuto una breve lezione ai bambini di tutte le classi sulla tutela dell'ambiente e del paesaggio.



"Hanno conversato con gli alunni sull'importanza delle piante per la vita dell'uomo. Gli alunni si sono dimostrati molto interessati e motivati. Nei giorni scorsi tutti quanti avevano lavorato sull'argomento insieme alle proprie insegnanti. - spiegano dalla scuola - Alla fine della lezione Ulisse e Marco in presenza dei bambini hanno piantato un piccolo Leccio della famiglia della querce, nell'orto della Montessori e un Lentisco, un arbusto sempreverde della famiglia delle Anacardiaceae nell'orto della Scaini. Per l'occasione il plesso Scaini ha creato dei qr code".



"L' Istituto Comprensivo Sanremo Levante, lavorando sull'agenda 2030 che nell'obiettivo 15 tratta proprio della 'Vita sulla Terra', ha molto a cuore lo Sviluppo Sostenibile e lavora tanto con i propri alunni di tutti e tre gli ordini di scuola mirando, nel proprio piccolo a garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, tutelando i beni ambientali e culturali. - concludono - Altre piante sono state messe a dimora anche nei plessi di Bussana, Poggio e Ceriana. I bambini e le insegnanti dei plessi Montessori e Scaini ringraziano Ulisse e Marco per la possibilità concessa di aggiungere una piccola goccia di verde al nostro Pianeta".