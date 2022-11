Ospedaletti: Festa degli Alberi, gli alunni della 'De Amicis ne hanno piantati alcuni nel centro della città

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, un centinaio di alunni della scuola primaria e dell'infanzia 'De Amicis' di Ospedaletti lunedì hanno celebrato la ricorrenza con la piantumazione di nuovi alberi in una zona verde del centro abitato, nei pressi della farmacia di Via Matteotti. Accompagnati dalle maestre, i piccoli studenti sono stati guidati in questa attività dalla locale Protezione Civile con in testa il responsabile Gilberto Chiappa, e accolti dal sindaco Daniele Cimiotti e dall'assessore ai Servizi Sociali e Scuola, Emanuela Salimbeni.

Bambine e bambini hanno così potuto piantare alcuni nuovi alberi di agrumi ed hanno assistito anche ad una breve esercitazione anti-incendio boschivo a cura dei volontari della Protezione Civile, per una mattinata a contatto con la natura, con il chiaro messaggio di rispettarla e proteggerla contro gli incendi e l'inquinamento.