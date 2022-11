Bordighera: in consiglio un documento per il futuro del Saint Charles, scadenza al privato prorogata al 2040

Nel prossimo Consiglio Comunale di Bordighera verrà portata in approvazione una delibera con importanti ricadute per il futuro del Saint Charles. Il documento, infatti, perfezionerà e recepirà pienamente l’intesa siglata tra Amministrazione e Asl 1 nell’aprile 2018 (sottoscritta per consentire la subconcessione del compendio ospedaliero al soggetto privato) e soprattutto ne prorogherà la scadenza dal 2034 al 2040.

Un importante atto di fiducia, che segue tanti altri provvedimenti a favore del nosocomio cittadino come la concessione del diritto di superficie che ha permesso l’apertura del nuovo reparto dialisi, eccellenza sanitaria del territorio.

“Continuiamo a lavorare - commenta il Sindaco Ingenito - per portare avanti tutto quanto è in nostra possibilità per raggiungere il nostro primo obiettivo, ossia difendere la salute dei cittadini del comprensorio intemelio. Lo facciamo senza clamori, convinti che in questa fase sia l’atteggiamento migliore, e in piena collaborazione con il Direttore Generale dell’Asl 1 Dottor Stucchi".