Al via con un progetto di inclusione sociale la missione dell'associazione 'Bordighera Bene Comune'

Inizia con un progetto per l’inclusone sociale la missione di Bordighera Bene Comune, associazione culturale nata da pochi mesi a Bordighera e rappresentata dal presidente Massimiliano Bassi.

L’obiettivo è quello di acquistare un’altalena per disabili da regalare alla Città di Bordighera affinché venga inserita in una della aree gioco cittadine. Il mezzo con cui raccogliere i fondi necessari, è uno spettacolo musicale ben noto in riviera: “Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show” è infatti il tributo ad Adriano Celentano nato proprio a Bordighera 8 anni fa, e che da allora riempie le piazze e i teatri d’Italia.

L’appuntamento è per venerdì 2 dicembre alle 21 al Palazzo del Parco di Bordighera. La risposta della città non si è fatta attendere : “Abbiamo superato i 300 biglietti venduti in poco più di due settimane, e siamo davvero soddisfatti della risposta dei nostri concittadini.” dichiara Massimiliano Bassi. “Ringraziamo loro e ringraziamo l’amministrazione comunale che si sta adoperando, attraverso gli uffici, per superare le questioni tecniche e per capire quale sia la posizione migliore per l’altalena che doneremo alla città a fine evento.”

Lo spettacolo è un vero e proprio tributo ad Adriano Celentano, cantautore di fama mondiale e famoso anche per il suo amore per la Città di Bordighera. Sul palco Enrico Gallo, performer estremamente somigliante all’originale, una band live di 8 elementi e una scenografia studiata nei minimi particolari, con attori e ballerini. Quasi 3 ore di musica sulle note di Azzurro, Si è Spento il Sole, l’Emozione non ha voce, Soli e il Ragazzo della Via Gluck, per cantare, ballare ed emozionarsi sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il costo dell’ingresso è di 15 Euro, e i biglietti sono disponibili in centro a Bordighera presso il Thun Store in Via Vittorio Emanuele 138.

Per info e prenotazioni: +39 346 08 76 303