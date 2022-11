Non tornano i conti della tassa di soggiorno, a Bordighera scattano i controlli della Municipale per stanare i 'furbetti'

A Bordighera non tornano i conti. La stagione estiva 2022 ha visto numerose presenze sul territorio e, a conclusione dell'alta stagione, l'ufficio Tributi del Comune ha rilevato incongruenze tra i dati dei pernottamenti dichiarati alla Questura e i versamenti dell'imposta di soggiorno da parte di alcune strutture ricettive.

“In ottica di perequazione tributaria, nelle prossime settimane il Comando di Polizia Locale procederà quindi a verificare le singole posizioni - così dichiarano dal Comune di Bordighera - questo per evitare che attività non dichiarate proseguano a discapito delle strutture che con puntualità provvedono a corrispondere l'imposta, risorsa fondamentale che viene destinata interamente ad iniziative di natura turistica in accordo con le associazioni di categoria”.​

Nelle prossime ore, quindi, il Comune e la Polizia Locale procederanno con una serie di verifiche incrociate in modo da stanare chi non ha rispettato le regole e non ha pagato il dovuto al termine della stagione estiva. Massima attenzione contro i 'furbetti' in un periodo nel quale il contributo dell'imposta di soggiorno può essere cruciale per operare le migliorie utili a rendere la città sempre più accogliente.