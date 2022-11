Diano San Pietro: il cordoglio del Sindaco e dell'Amministrazione per la scomparsa di Hebe De Bonafini

Il Sindaco Claudio Mucilli e l'amministrazione comunale di Diano San Pietro espresso il loro cordoglio per la scomparsa della Madre de Plaza de Mayo Hebe De Bonafini, una tra le prime fondatrici del movimento che, attraverso la lotta per la verità e la giustizia, ha combattuto per la memoria ed il destino dei ‘Desaparecidos’, vittime della dittatura argentina.

“Il nostro Comune – sottolinea il Sindaco - unito da un forte legame con le Madres de Plaza de Mayo, creatosi e protratto negli anni, ha avuto cura di mantenere viva la memoria sui crimini commessi dalla dittatura dei generali, portando nei nostri luoghi, la testimonianza viva delle madri e degli esuli, lasciando a perenne ricordo le intitolazioni presenti sul proprio territorio. Credendo tenacemente nel valore della libertà, della giustizia e del ricordo, ai familiari della Madre Hebe De Bonafini vanno i nostri più sentiti abbracci”.