Tracciata la strada per il 73° Festival di Sanremo: già a novembre si intravedono le forme di un’edizione 2023 pronta a invadere la città come mai prima d’ora

Amadeus c’è. Chiara Ferragni e Gianni Morandi ci sono. Fiorello forse. Casa Sanremo è iniziata. Il 16 dicembre c’è Sanremo Giovani. Il palco in piazza Colombo c’è, come c’è anche la nave Costa in rada. Gli eventi collaterali sono pronti a ripartire dopo due anni di stop. Ora non resta che attendere il via fissato per il prossimo 7 febbraio.

La strada per il prossimo Festival di Sanremo è segnata e tutti i riferimenti sono al loro posto. Vero è che mancano ancora gli artisti (saranno svelati il 16 dicembre in diretta dal Casinò), i super ospiti e tanti dettagli non certo secondari, ma intanto iniziano a delinearsi le forme della 73ª edizione, quella del ritorno a una libertà tanto attesa.

Vedere le forme del nuovo Festival delinearsi già a novembre non è stata cosa frequente negli ultimi anni, segnale di come l’edizione 2023 rappresenti un punto di svolta anche per la Rai stessa, pronta a portare in città un evento finalmente completo di tutto come da piani iniziati nel febbraio 2020 e poi forzatamente interrotti.

Previsti cambiamenti anche al capitolo sponsor. Confermata la maxi collaborazione con Costa Crociere che sarà main partner della manifestazione con una nave in rada (possibilmente sfruttata meglio) e diverse iniziative a terra, ma lo spunto di novità potrebbe essere rappresentato da Chiara Ferragni. Pare che nelle ultime settimane diversi brand legati al mondo del beauty e della moda abbiano indirizzato le loro attenzioni verso la Città dei Fiori mettendo le prime basi per fare sponda con l’influencer più impattante del web.

E poi c’è Casa Sanremo. Il contenitore di eventi organizzato dal ‘Gruppo Eventi’ di Vincenzo Russolillo sta assumendo una nuova forma da quando l’affaire Palafiori ha fatto saltare il banco. Il progetto per la settimana festivaliera 2023 è quello di distribuire l’evento in centro con diverse location (già opzionato il cinema Centrale e lo spazio di Zuiki all’angolo tra via Matteotti e via Escoffier) in modo da integrare al meglio la città nel ricco calendario di appuntamenti legati alla kermesse.

E il Palafiori? Qualche giorno fa la Fondazione Orchestra Sinfonica ha ufficializzato l’affidamento alla R.T.I. composta da ABC e Calvini, ma tutto è subordinato al contenzioso davanti al Tar che vede la prima udienza in programma il 13 gennaio, a meno di un mese dall’inizio del Festival. Il rischio di non riuscire ad aprire la struttura per la settimana della kermesse non è ancora scongiurato.