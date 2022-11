Carabinieri, Ventimiglia celebra la patrona dell'Arma: la Virgo Fidelis (Foto e video)

A Ventimiglia i carabinieri hanno festeggiato la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. È stata infatti celebrata da don Ferruccio Bortolotto, questa mattina, una santa messa, dedicata a questa ricorrenza, nella chiesa di Sant’Agostino, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio. Per l'occasione vi erano anche i carabinieri in grande uniforme storica.

"Celebriamo oggi la festa della Virgo Fidelis. Quante volte mi sono affidato ai carabinieri, quante volte abbiamo bisogno di costruire un patto di fiducia tra le istituzioni e lo Stato e voi carabinieri siete uno dei volti più vicini ai cittadini dello Stato. Siete uno dei volti più quotidiani, rassicuranti per noi cittadini e allora credo che sia davvero importante venerare la vostra patrona, guardare alla Vergine Mariae a quel sì che Maria ha detto al progetto di Dio" - ha detto don Ferruccio durante la predica - "Questa celebrazione di oggi credo che sia davvero un bel momento per scoprire insieme il valore del collaborare, del lavorare insieme, del guardare insieme verso una stessa via. Come custodi della giustizia vi invito a guardare alla Vergine Maria, vi invito a dire con generosità il vostro sì. Ogni volta che ricevete una chiamata, ogni volta che siete richiesti ad intervenire, incontrerete storie, incontrerete persone e incontrerete la volontà di Dio di costruire e a quella volontà da soli non riusciamo a dire di sì, tutti abbiamo bisogno di una Patria, che con il suo esempio ha detto di sì fino in fondo. Con questa messa vogliamo ricordare e pregare anche per tutti i vostri colleghi e per tutte le persone che per dire di sì al loro dovere hanno dato la vita, per la giustizia, per la Patria, per noi e per i valori della nostra democrazia. Credo che sia importante che questa preghiera di suffragio per coloro che hanno dato la vita sia una preghiera piena di speranza".

Sotto il nome di "Virgo Fidelis” la Vergine Maria è infatti divenuta patrona dell'Arma dei carabinieri dall'11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. Il titolo di "Virgo Fidelis" era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma "Fedele nei secoli". La ricorrenza della patrona è stata fissata dallo stesso Pontefice il giorno 21 del mese di novembre, in cui cade la presentazione di Maria Vergine al tempio e anche l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, che valse l’attribuzione all’Arma della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare e la “Giornata dell’Orfano”, istituita nel 1996, che rappresenta per i carabinieri e per l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri un’occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti, ricordando altresì i principi di fedeltà che hanno ispirato il loro sacrificio, illuminati dalla luce della “Virgo Fidelis”.

"Ricordo che il 21 novembre insieme alla Virgo Fidelis ricorre l'81esimo anniversario dell'eroica difesa di Culqualber da parte del primo battaglione dei carabinieri, che si sacrificò in una delle ultime cruenti battaglie in terra d'Africa" - ha dichiarato il capitano dei carabinieri di Ventimiglia Marco Da San Martino ricordando l’anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano” - "Si celebra anche la Giornata dell'orfano ed è proprio a loro, destinatari del dolore per la perdita degli affetti che vogliamo rivolgere un sentito pensiero".

A conclusione della funzione religiosa è stata recitata da Ernesto Fresca Fantoni la “Preghiera del Carabiniere” alla "Virgo Fidelis" dell'arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone: "Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia, a Te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore! Tu, che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di "Virgo Fidelis", Tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra, Tu accompagna la nostra vigilanza, Tu consiglia il nostro dire, Tu anima la nostra azione, Tu sostenta il nostro sacrificio, Tu infiamma la devozione nostra! E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare, con fedeltà sino alla morte, l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia!".