Sanremo, riapre la biblioteca “La stanza di Arianna” alla scuola primaria 'Rubino'

La biblioteca “La stanza di Arianna”, a partire dal mese di ottobre, ha ripreso a funzionare “a pieno ritmo” in orario scolastico.

Sono infatti cadute le restrizioni legate alla pandemia: i bambini possono accedere agli scaffali, toccare i libri, sfogliarli e sceglierli; non serve più metterli in quarantena al termine del prestito.

In orario scolastico le classi possono scendere:

• per accedere al prestito librario,

• per utilizzare la biblioteca come ambiente laboratoriale,

• per incontrare gli autori.

Giovedì scorso, nell’ambito dell’iniziativa Libriamoci -Giornate di lettura nelle scuole, i bambini di III A hanno incontrato la scrittrice sanremese Carlotta De Melas che ha presentato il libro “Bestiario artistico. Zampe, baffi, squame + prove pratiche di stupore”, realizzato in collaborazione con Cecila Flumian, pubblicato da Sabir editore. Si tratta di un divertente albo creativo a tema animali per aspiranti giovani artisti.

“Lallalù è un animale strano che vive nella città di Altalà. Nella sua famiglia sono tutti artisti. Per questo ci racconta grandi opere di grandi artisti. Che cosa hanno in comune Raffaello, Frida Khalo, Salvador Dalì, Renè Magritte e Marc Chagall? Cosa hanno in comune le loro opere? Gli animali!". I bambini hanno gradito molto la presentazione del libro da parte di Carlotta e il relativo laboratorio.

La novità di quest’anno riguarda l’apertura della biblioteca anche al di fuori dell’orario scolastico, per una mezz’ora alla settimana, il lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.

Nel mese di ottobre è stato fatto il rodaggio: hanno potuto usufruire di questa novità solo i bambini e i genitori delle prime; da novembre l’apertura è stata estesa anche ai bambini e ai genitori delle seconde.

Nell’atrio della scuola c’è una libreria con più di cento libri per adulti, soprattutto thriller (psicologici, storici,...) e gialli, recenti e recentissimi, in gran parte donati da una lettrice accanita, Gabriella, collaboratrice scolastica dell’I.C. Sanremo Centro Ponente.

Sono stati ritirati in questi giorni i libri donati presso le Librerie Garibaldi e Sanremo Libri. "Si ringraziano i librai per l’opportunità data e tutte le persone che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, permettendo alla biblioteca scolastica della scuola A. Rubino di arricchirsi di 88 libri, suddivisi per le varie fasce d’età (narrativa, fumetti, storia, scienze, arte,…)" - fanno sapere i docenti della scuola primaria A. Rubino.