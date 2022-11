Sanremo: primo incontro dei dipartimenti tematici di Fratelli d'Italia dopo le elezioni politiche di settembre

I Dipartimenti tematici di Fratelli d’Italia Sanremo si sono incontrati per la prima volta dopo le elezioni politiche dello scorso 25 settembre. Alla riunione, coordinata dal portavoce cittadino Antonino Consiglio, affiancato dal suo vice Graziano Pedante e dal Capogruppo in Consiglio comunale Luca Lombardi, ha partecipato anche il neoeletto Senatore Gianni Berrino, che ha ricordato anche in questa sede il suo impegno a portare avanti il lavoro fin qui svolto e il suo attaccamento al territorio che intende rappresentare a Roma in questa sua nuova veste istituzionale.

"Nella riunione – dichiara il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio – è stata ribadita l’importanza dei Dipartimenti tematici composti da persone, tutte iscritte a Fratelli d’Italia proprio perché ne condividono gli ideali, i valori e i principi, che hanno voluto mettere a disposizione del partito e di tutta la comunità le esperienze, le competenze e le professionalità maturate nei rispettivi ambiti lavorativi e contribuire così a radicare l’attività del partito sul territorio".

"I Dipartimenti tematici – continua il Capogruppo Luca Lombardi - sono anche strumento di collegamento tra il cittadino e il consigliere che lo rappresenta all’interno del Comune. Per questo è fondamentale il confronto costante e la collaborazione tra il Consigliere e i componenti dei vari Dipartimenti che si fanno portavoce dei cittadini: un lavoro sinergico che mi permetterà di portare, e discutere, in aula consiliare le loro richieste ed esigenze".

Una nota positiva viene sottolineata dal vice portavoce Graziano Pedante in merito alla presenza di molti giovani. "Fa piacere – afferma Pedante – riscontrare che alla riunione abbiano partecipato anche tanti giovani che, in attesa di entrare nel gruppo di Gioventù Nazionale, hanno scelto spontaneamente e con grande entusiasmo di partecipare ai lavori del partito. E’ un segnale molto importante perché è fuor di dubbio che il loro apporto di idee e progetti rappresenta un valore aggiunto per disegnare il futuro della nostra città e del nostro territorio".