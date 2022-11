Nel corso di una cerimonia svolta ieri a Palazzo a Monaco Luca Bracco, Vice Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana è stato nominato dal Principe Alberto II cavaliere dell'Ordine di San Carlo.

Si tratta della massima onorificenza del Principato in riconoscimento della ventennale attività di organizzazione e gestione delle squadre CRI impegnate Gran Premio di Monaco oltre che in altre attività in collaborazione con la consorella monegasca.