David Tinius Rossi tra i 100 fotografi della PhotoMenton con lo "Shinrin Yoku" in provincia di Imperia

Lo Shinrin Yoku made in valle Argentina

David parteciperà con il suo progetto 'Mi lavo nella foresta'. "Questa partecipazione è per me un onore. Con questo progetto rivolgo un invito a intraprendere la benefica disciplina dello “Shinrin Yoku” (bagno di foresta). Si tratta di un'attività scientificamente riconosciuta in Giappone dal 1982 consistente in facili escursioni naturalistiche. - ci racconta il fotografo di Arma di Taggia - Lo scopo principale di tale pratica è quello di entrare in contatto con l’atmosfera dell’ambiente forestale e la contemplazione della biosfera silvestre".



"La letteratura medica, nel frattempo, ha confermato i benefici di questa attività ormai diffusa a livello mondiale. Ci sono voluti cinque anni e quattro stagioni per realizzare questo progetto. - sottolinea David Tinius Rossi - Dal 2017 al 2022 ho documentato l’ambiente lungo il breve percorso di un acquedotto risalente alla sua fonte: un piccolo torrente che soddisfa il fabbisogno agricolo di circa la metà delle campagne circostanti nella mia amata Valle Argentina".

PhotoMenton