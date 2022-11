Diano Marina, torna il Consiglio comunale: Puc per l'asilo nido e raffica di interrogazioni all'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 19.30, il consiglio comunale di Diano Marina. All’ordine del giorno l’adozione dell’aggiornamento del piano urbanistico comunale, per la realizzazione di un asilo nido comunale in via Rossini.

E’, poi, prevista la risposta a una interrogazione relativa alla casa di riposo ‘Ardoino Morelli’, presentata dai consiglieri comunali Francesco Parrella e Micaela Cavalleri del gruppo consiliare ‘Diano domani’. Per lo stesso gruppo di opposizione sono previste le risposte alle interrogazioni su una delibera di Giunta e sulle manifestazioni estive.

Quindi, toccherà alle interrogazioni del consigliere Marcello Bellacicco sulla strada comunale Diano Marina-Imperia e sul nuovo impianto fognario.

Sono, poi, previste le risposte alle interrogazioni di ‘Diano domani’ sulle Politiche sociali e del consigliere Marcello Bellacicco sulle scuole.