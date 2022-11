Diano Marina: ‘Bonus Centri Estivi 2022’ e ‘Nonno in gamba’, due provvedimenti approvati da Comune

E' stato approvato un bando per la concessione di ‘Bonus Centri Estivi 2022’ finalizzato alla tutela del benessere delle famiglie con minori, residenti nel Comune di Diano Marina, che sono state maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica.

“La misura consiste - spiega il Sindaco Za Garibaldi - nell’assegnazione di un contributo economico una tantum destinato al parziale rimborso spese sostenute e documentate dai nuclei familiari per la partecipazione di bambini e adolescenti ai centri estivi 2022. Le condizioni di accesso sono disponibili con tutta la documentazione sul Sito del Comune di Diano Marina alla sezione Notizie e Avvisi – Misure a sostegno dei nuclei familiari residenti a Diano Marina, con figli minori".

E’ stato inoltre approvato il progetto integrato ‘Nonno in gamba’ per gli anni scolastici 22/23, 23/24 e 24/25. Procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione di interesse da parte di soggetti privati senza finalità di profitto (Terzo Settore) per la co-progettazione esecutiva – Linee di indirizzo economico-politico.

Si tratta di valorizzare e rendere strutturale il progetto, già svolto in via sperimentale dal maggio 2022 e conosciuto come ‘Pedibus’, promuovendo e implementando l’iniziativa che incentivava il percorso verso la scuola a piedi e in sicurezza come strumento per rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa dando ai bambini l’opportunità di sviluppare esperienze in ambito psicologico e motorio, socializzare e acquisire elementi di educazione stradale e favorire l’invecchiamento attivo e l’interscambio generazionale.

La co-progettazione rappresenta una forma di coinvolgimento del Terzo Settore non più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella preparazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse per l’innovazione degli stessi, non strettamente economiche, ma logistiche, organizzative e professionali

L’atto avvia il procedimento amministrativo, di tipo partecipato e ad evidenza pubblica, teso a definire e realizzare l’iniziativa correlata alla progettazione integrata denominata ‘Nonno in Gamba’ anni scolastici 22/23, 23/24 e 24/25, rivolta prevalentemente agli alunni frequentanti la Scuola Primaria del Comune di Diano Marina per favorire la mobilità sostenibile e l’invecchiamento attivo.

Il percorso di co-progettazione - aperto ai soggetti privati senza finalità di profitto riconducibili al c.d. Terzo Settore, interessati all’iniziativa e operanti sul territorio dei Comuni del Golfo Dianese – dovrà perseguire un sistema di interventi sostenibile e adeguato allo scopo e allo spirito dell’iniziativa.

Tutta la documentazione è disponibile sul Sito del Comune di Diano Marina alla sezione Notizie e Avvisi – Avviso pubblico del 15 novembre 2022

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Diano Marina, Sabrina Messico, ha espresso soddisfazione per la co-progettazione con le associazioni del Terzo Settore sull’iniziativa denominata ‘Nonno in Gamba’ finalizzata alla promozione dell’invecchiamento attivo parallelamente ad iniziative educative rivolte ai bambini e ai nonni”.