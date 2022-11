Sanremo: colpisce un'auto posteggiata e si dà alla fuga, 'pirata' rintracciato dalla Polizia Locale (foto)

Esce di casa al mattino per portare il cane a passeggio e trova la propria auto, posteggiata la sera prima in strada Borgo Tinasso, con la carrozzeria “sventrata” da qualcuno che nella nottata si è poi dato alla fuga senza preoccuparsi del danno causato.

La proprietaria dell'auto ha così chiesto aiuto alla Polizia Locale, gli agenti intervenuti sono riusciti con un'indagine lampo a risalire al responsabile del gesto che verrà denunciato per essersi dileguato con il proprio mezzo dopo il sinistro.

L'auto colpita ha riportato gravi danni tali da impedirne l'utilizzo. È stato così chiesto l'intervento del carro attrezzi per la rimozione.