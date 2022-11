Esplosione di Molini di Triora: affidata la perizia dalla Procura all'Ingegnere torinese Vaudano

Prosegue l’iter delle indagini relative alla drammatica esplosione nell’appartamento di Molini di Triora, costata la vita al 20enne Leonardo Franza. Mentre gli altri 5 giovani stanno migliorando pian piano, intanto il Procuratore della Repubblica di Imperia, Alberto Lari, ha affidato la perizia sull’incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 31 ottobre scorso nel piccolo centro della Valle Argentina.

Si tratta dell’Ingegnere torinese Remo Giulio Vaudano, che dovrà quindi valutare la situazione e capire come siano andate le cose, in quel maledetto pomeriggio in cui i ragazzi si stavano preparando per partecipare ala festa serale di Halloween, a Triora.

Intanto, come anticipato oggi dal nostro giornale, il calciatore 19enne dell’Ospedaletti, Stefano Cassini che ha riportato ustioni alle gambe e alle mani, sta migliorando e ha solamente bisogno di poche semplici cure. Poco dopo il suo ritorno a casa, Cassini è partito per Genova in visita agli amici ancora ricoverati a Villa Scassi.

Tre di loro sono usciti dal coma farmacologico anche se la prognosi resta ancora riservata. Più gravi le condizioni di una delle due ragazze che ha riportato ustioni sul 60% del corpo.