Identikit di una famiglia green: come agire nel quotidiano per praticare la sostenibilità

Per costruire l'identikit di una famiglia green, bisogna tenere in considerazione le scelte quotidiane dell'intero nucleo familiare. Una famiglia così definita, infatti, si comporta in modo responsabile nei confronti dell'ambiente, ovvero rispettando le regole di buona creanza ambientale, a partire dalla routine domestica. Il modo più semplice per rendere più verde la propria vita e quella della propria famiglia, dunque, è adottare uno stile di vita sostenibile. Oggi scopriremo alcune regole e consigli utili per riuscire in questo intento.

Caratteristiche, regole e abitudini di una famiglia green

Quando si parla di famiglie verdi, si parla di persone che rispettano e hanno a cuore il valore della sostenibilità, e che, ogni giorno, si impegnano a seguire alcune regole per proteggere l'ambiente. Un nucleo familiare di questo tipo, ad esempio, impara costantemente a fare le cose in modo diverso: si concentra, in primis, sulla cura dei beni comuni come l'acqua, il cibo, l'aria e i trasporti, e ha la tendenza ad utilizzare prodotti biologici.

Per quanto concerne il cibo, ad esempio, le famiglie che vogliono adottare uno stile di vita sostenibile si preoccupano della conservazione degli alimenti: in questo caso, una regola valida e efficace potrebbe essere quella di separare tra loro cibi come banane, avocado e pesche, che marciscono in tempi più brevi. Al contrario, sarebbe bene conservare alcuni frutti, come le mele, insieme ai tuberi, come le patate, agevolando così la loro conservazione.

Inoltre, le famiglie green includono tra le loro regole quotidiane, anche quella di ridurre al minimo il consumo di plastica, prediligendo l'utilizzo di borracce o contenitori di vetro.

A seguire, queste fanno particolare attenzione anche alla scelta degli elettrodomestici da avere in casa, oltre che al loro utilizzo. A questo riguardo, è importante monitorare il loro status, evitando di lasciarli in stand-by quando inutilizzati, per non consumare elettricità invano e, al contempo, per ottenere risparmio. Quest’ultimo, può essere raggiunto anche tramite il ricorso ad alcune offerte luce come quelle proposte da VIVI energia, che uniscono efficienza, sostenibilità e, appunto, risparmio, in un'unica formula.

Non resta infine che scoprire alcuni trucchi e consigli per infondere la sostenibilità a tutti gli abitanti della casa.

Consigli per uno stile di vita sostenibile in famiglia

Essere famiglie sostenibili, talvolta, significa anche rinunciare a qualche comfort quotidiano per fare il bene dell’ambiente; sarà sufficiente seguire alcuni piccoli consigli.

Si fa riferimento, ad esempio, all'uso delle automobili; sicuramente per alcuni spostamenti il ricorso alla macchina potrebbe essere necessario e fondamentale, ma, in altre occasioni, si potrebbe optare per alternative più ecologiche, al fine di ridurre il più possibile l'inquinamento ambientale.

Inoltre, uno stile di vita sostenibile comprende anche un'alimentazione sana e una spesa alimentare consapevole e responsabile per tutta la famiglia. Come fare? Meglio scegliere di consumare prodotti locali, a chilometro zero, venduti con un packaging naturale.

Infine, una cura particolare deve essere rivolta alla differenziazione dei rifiuti.