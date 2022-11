Sanremo: con Amaie Energia una nuova possibilità di accesso al Centro di Raccolta di Coldirodi per le utenze della zona 4

Per gli utenti della zona 4 del servizio di raccolta differenziata del comune di Sanremo si ampliano le regole di accesso al Centro di Raccolta di Coldirodi.

Il Centro resta come sempre disponibile solo agli utenti domestici, che ora possono presentarsi al centro anche con con autocarro, motocarro o similari, anche se a noleggio, purchè abbiano utenza in Zona 4, come da elenco vie allegato. Per gli utenti domestici delle altre zone rimane comunque consentito l'accesso con mezzo autovettura e le regole già in essere. L'accesso resta non consentito alle utenze non domestiche.

Restano in vigore le regole per il conferimento al centro di raccolta, tra le quali la prova dell'iscrizione al ruolo della TARI e la compilazione della modulistica scaricabile dal sito di Amaie Energia oppure disponibile presso il Palafiori o richiedibile al numero verde.

Per ulteriori informazioni:

Numero Verde 800 310 042

portaaporta@amaieenergia.it

www.amaie-energia.i/igieneurbana

Sotto lo stradario relativo alla zona 4 e le regole di accesso ai Centri di Raccolta