San Bartolomeo al Mare: cerca di nascondere cocaina durante controllo dei carabinieri, arrestati due stranieri

Da un controllo dei Carabinieri a San Bartolomeo al Mare, due giovani dell’est Europa, fino ad oggi incensurati, sono finiti nei guai per possesso di cocaina e marijuana. Si tratta di due ragazzi di 28 e 23 anni, arrestati dai militari di Diano Marina, nell’ambito di un controllo del territorio.



I due sono stati fermati a bordo di un auto mentre si trovavano sull’Aurelia. E’ stato l’atteggiamento sospetto dei ragazzi a portare i militari ad approfondire il controllo. In particolare il conducente mentre con una mano tentava di estrarre la patente dal portafogli, con l’altra provava a nascondere un involucro di cellophane con dei residui di cocaina.



I carabinieri hanno approfondito il controllo perquisendo anche l’abitazione dei due stranieri. Dentro sono stati rinvenuti un involucro con circa 18 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente. Adesso i due ragazzi dovranno rispondere di detenzione illecita di sostanza stupefacente, un reato che potrebbe costargli sino a quattro anni di reclusione.