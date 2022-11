Incendio nella notte a Taggia: in fiamme capannone e mezzi della 'Marr' in via Periane (foto e video)

Secondo incendio nel giro di quattro anni alla 'Marr' di via Periane a Taggia.

Durante la notte scorsa un vasto e violento incendio ha distrutto i mezzi posteggiati nel parcheggio oltre all'interno dei capannoni. I Vigili del Fuoco di Sanremo e Imperia (con il supporto di Albenga in mattinata) hanno dovuto lavorare diverse ore per avere ragione delle fiamme che hanno provocato danni ingenti all'azienda. Non si registrano feriti o intossicati.

Sul posto, già durante la notte, era presente anche il sindaco Mario Conio e il suo vice Espedito Longobardi oltre alle forze dell'ordine che ora dovranno fare chiarezza su quanto accaduto. Presente in via Periane anche il tenente colonnello Pierluigi Giglio.

Si seguono tutte le piste.