Azienda leader da Sanremo nel mondo: Benza porta all'Eima di Bologna una soluzione contro il cambiamento climatico (Foto e Video)

Benza, azienda leader di Sanremo, è all’Eima di Bologna, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il giardinaggio, una rassegna a cadenza biennale promossa dal 1969 da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ed organizzata dalla sua società di servizi FederUnacoma surl, in collaborazione con BolognaFiere.

Alla rassegna di Bologna, organizzata in 14 settori merceologici e articolata anche nei saloni specializzati di EIMA Componenti, EIMA Green, EIMA Energy, EIMA Idrotech ed EIMA Digital, partecipano direttamente industrie costruttrici di ogni continente, presentando le tecnologie di avanguardia del comparto a livello mondiale.

Benza è formata da diverse società, con 6.000 prodotti a catalogo ma, all’Eima, porta in particolare le vasche prefabbricate con serbatoi in acciaio. Si tratta di un prodotto importante, che troverà successo sicuramente in Italia e all’estero.

L’azienda matuziana copre da tempo i mercati nazionali e internazionali: “Siamo in tutto il mondo – ha detto Davide Benza, Amministratore Delegato di Benza Water Storage Srl – e, ad esempio, alcuni mesi fa abbiamo portato tre grandi serbatoi in Arabia Saudita, come riserve idriche. Abbiamo esportato ovunque, con collaborazioni con ditte italiane all’estero, lavorando con Messico, Albania, Algeria, Costa D’Avorio, Polonia, Danimarca e Olanda”.

Benza è a Sanremo dal 1932, una storia importante che però guarda al futuro: “Oggi tocchiamo un argomento di grande attualità, come il cambiamento climatico. E, qui a Bologna, il prodotto che proponiamo è importantissimo visto che si tratta dello stoccaggio fino a 1.800 metri cubi con serbatoi e laghi artificiali, che permettono di stoccare grandi quantità di acqua e far fronte a lunghi periodi di siccità. Surriscaldamento e cambio climatico stanno creando gravi problemi e, questi prodotti sono sicuramente importanti per cambiare marcia”.