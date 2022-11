Casa Serena, Daniele Ventimiglia (Lega): "Ci aspettiamo risposte convincenti, altrimenti non ci fermeremo qui"

A poche ore dall’atteso consiglio comunale di Sanremo, in cui è prevista una discussione su Casa Serena, il capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, ha anticipato le richieste che saranno avanzate oggi in aula.

“Come Lega avevamo già depositato un’interrogazione – ha esordito – Ora porremo alcune domande precise. Vogliamo infatti conoscere i dati sia per l’aspetto economico, sia per quel che riguarda la struttura ed i degenti. Quando è entrata nella gestione la società ci sarà stato un inventario di ingresso e quindi ce ne sarà uno di uscita, vogliamo quindi conoscere nel dettaglio cosa c’era e cosa c’è. Poi chiederemo in che maniera la Fondazione Borea entrerà per il periodo ponte, anche a livello di personale, per garantire il prosieguo del servizio, altrimenti il rischio futuro sarà quello di una chiusura di Casa Serena e dello spostamento dei degenti in altre strutture. In questa maniera - prosegue il capogruppo della Lega - però si andranno a perdere totalmente i 4 milioni di avviamento. Senza una crescita, che sarà difficile, il trend sarà quello di avere 40 degenti con i quali non si riuscirà a sostenere economicamente Casa Serena, che alla fine sarà venduta solo come caseggiato, perdendo appunto l'avviamento”.

“Queste sono le domande più pregnanti che porremo in consiglio comunale – ha concluso Daniele Ventimiglia - speriamo di ricevere risposte convincenti, perché altrimenti non ci fermeremo qui”.

