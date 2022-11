Sanremo: domenica alla parrocchia della Villetta la prima giornata dei giochi da tavolo

La parrocchia della Villetta, in collaborazione con le U.S.Acli Villetta, presenta la prima giornata dei giochi da tavolo in programma domenica dalle 15, un intero pomeriggio dedicato ai giochi di società che non hanno perso il loro valore educativo nel tempo ma anzi, in questa epoca forse anche troppo tecnologica, fanno riscoprire quel sano piacere di giocare faccia a faccia, fianco a fianco con gli amici.



“La notizia è particolarmente bella e importante perché presenta una assoluta novità per la nostra parrocchia e per il nostro territorio - dichiarano gli organizzatori - in un anno dedicato a valorizzare la compagnia e gli sport di squadra, non si può trascurare il grande valore aggregativo che offrono i giochi da tavolo”.



Dal classico Risiko o Jumanji ai più recenti Escape Room, Pandemic, Harry Potter, che siano competitivi o collaborativi, che siano lunghi o di media durata, sono tanti i giochi in programma domenica alla Villetta.

Previsto anche un torneo di carte per “adultissimi”.

L'iniziativa ha il patrocinio della Pastorale dello Sport e del Tempo Libero della diocesi.