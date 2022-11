Le eccellenze della Valle Arroscia protagoniste nella fiera di San Martino di Albenga

Arte, terra e mare si sposano, nel nome della tradizione enogastronomica ligure, alla Fiera di San Martino domenica 13 Novembre, alle 11 del mattino, ad Albenga, in piazza San Michele, con Il Sale Della Liguria che promuove la mostra “Onde Barocche”.

Dopo i successi dei laboratori del gusto di OliOlia 2022, dedicati alla castagna garassina De.Co., il team di valorizzatori dei prodotti tipici della Valle Arroscia saranno protagonisti, insieme alle eccellenze dell’enogastronomia della piana albenganese, alla manifestazione che la Città di Albenga dedica al vino e all’olio novello.

Protagonista dello show cooking sarà lo chef, Maestro di cucina, Renato Grasso, che preparerà coniglio con carciofi di Albenga, insalatina di carciofi di Albenga e crostini di pane con machetto, antica salsa ligure, “nipote” del garum romano, a base di acciughe sotto sale dell’Ittiturismo Don Carlo di Alassio, aglio di Vessalico, olio extravergine di oliva Riviera Ligure Dop e aceto di Pigato. “Piatti semplici, che uniscono i sapori della Liguria di terra, contadina e montanara, e quella di mare, poco pescoso, dove le acciughe, pesce povero, ma ricco di sapore, diventa sinonimo di ‘pan du ma’”, racconta Renato Grasso. Ad unire le due anime della storia gastronomica ligure sono l’olio extravergine ligure domenica sarà utilizzato quello della Cooperativa Olivicola di Arnasco) e le aromatiche, entrambe vanto di Albenga e delle sue vallate! Il cooking show avrà, come sempre, l’appoggio dell’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie Del Sale, sodalizio che promuove gli storici sentieri che univano Liguria e Piemonte nei commerci e nello scambio di idee e cultura.

A comunicare i valori e le valenze storico artistiche ed enogastronomiche alla Fiera di San Martino 2022 è “Il Sale Della Liguria” che, distribuito gratuitamente al pubblico del cooking show con il claim “I sapori della tua vacanza tutto l’anno”, promette al turista di ricordare, ogni volta che lo userà a casa nelle preparazioni di carne e di pesce, il tempo trascorso nella nostra Riviera.

“Per quest’occasione – come rilevano Piero Pelassa e Alessandro Navone presidente e segretario delle antiche vie del sale – sarà distribuita una confezione del brand olfattivo della Liguria dedicata alla straordinaria mostra del museo diocesano “Onde Barocche”, che comprende anche l’Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, continuando così l’impegno dell’associazione nella promozione dei valori materiali e immateriali dei territori al di là del mare”.

Il laboratorio enogastronomico dell’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie Del Sale, è stato progettato e gestito dagli allievi del Corso di Formazione per Tecnico della Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e delle Produzioni Tipiche, gestito dal SEI CPT di Imperia: Geltrude Annunziata, Elisa Arrigo, Ilaria Barla, Sara Canepa, Monica Cavalleri, Sveva Giordano, Gabriele Morchio, Santina Tricomi, coordinati dai docenti Franco Laureri, Stefano Pezzini, Claudio Porchia e Alberto Sgarlato e dal tutor Walter Parisi.

“Per i futuri ambasciatori della Valle Arroscia questa esperienza – come rimarca il direttore del SEI-CPT di Imperia Francesco Castellaro – rappresenta una grande opportunità per mettere in evidenza le grandi potenzialità di questa figura professionale per lo sviluppo del segmento turistico legato all'enogastronomia”.