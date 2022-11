Imperia: mercoledì prossimo al Centrale, proiezione straordinaria del film ‘I fratelli d'Italia’

Per la prima volta ad Imperia, mercoledì 16 novembre alle ore 21, presso il cinema Centrale, s terrà la proiezione straordinaria del film ‘I fratelli d'Italia’ con protagonista l’attore imperiese Antonio Carli e con la partecipazione di Simone Gandolfo. Aiuto regia Manuel Stefanolo (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Due fratelli, un viaggio in camper dal nord al sud dell'Italia dove avrà luogo il matrimonio della sorella e numerosi incontri sono gli ingredienti di ‘I Fratelli d'Italia’. Un percorso lungo e a volte difficoltoso attraverso la penisola, ma anche un percorso interiore per i protagonisti, Carlo 30 anni buttafuori in una discoteca di Trento da sempre intrappolato in un rapporto conflittuale con la famiglia, il fratello Salvatore portatore di handicap fin dalla nascita e per la sorella poliziotta che ‘scappata’ tempo prima in Sicilia cerca di crearsi una nuova vita. Un road movie a sfondo sociale che mette in evidenza, grazie ad incontri casuali durante il tragitto, vizi e virtù del nostro paese.

"É un film di qualche anno fa - spiega Antonio Carli -, ma straordinariamente attuale per le tematiche affrontate, inoltre per sua caratteristica è ‘senza tempo’, in quanto girato con una tecnica molto moderna e privo di riferimenti cronologici precisi. I temi affrontati sono: il rapporto genitori figli, il rapporto con i disabili nella società ed in famiglia, le relazioni di coppia, non ultimo il tema dell'integrazione tra stranieri ed italiani.

É a tutti gli effetti cinema d'autore, girato in digitale (tra i primi all'epoca, 2005) poi virato in pellicola. La Colonna sonora originale è degli Skiantos e di un gruppo musicale ligure ‘Methodo’. Le inquadrature, il montaggio e le tecniche utilizzate per le riprese sono estremamente innovative ed ancora oggi si nota la modernità di stile generale del film, con frequenti irruzioni nella realtà che diventa film.

Altro dato interessante, in questo film sono presenti tre imperiesi, Io, che ne sono il protagonista, l'attore Simone Gandolfo con un ruolo da comprimario e Manuel Stefanolo regista imperiese, nonchè fondatore della Macaia Film nel ruolo di direttore di produzione”.