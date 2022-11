A Diano Castello la seconda serata di "Autunno/Inverno": in scena la Compagnia Stabile Città di Sanremo (Foto)

Secondo appuntamento, sabato prossimo, per Autunno/Inverno, la rassegna teatrale organizzata dal Comitato Provinciale di Imperia della Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori), in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia, giunta ormai alla terza edizione. Un ricco cartellone dedicato al teatro amatoriale locale.

Dopo la scoppiettante serata di apertura del 21 ottobre scorso, che ha visto in scena la Libera Compagnia Teatro Sacco di Savona con “Il Cornuto Immaginario” da Moliere per la regia di Enrico Bonavera, sarà la Compagnia Stabile Città di Sanremo a salire sul palco del teatro Concordia di Diano Castello con lo spettacolo "Tutu in famija" di Ermanno Carsana, per la regia di Sergio Giovannini. Una commedia brillante nel tanto amato dialetto.

Questa la trama: "In una villa del Berigo nella Sanremo degli anni ’30, la notte prima di un matrimonio indispensabile a ripianare le finanze di una nobile ed un tempo ricca famiglia, l’arrivo di un ladro genera una serie di equivoci e divertenti colpi di scena".

In scena vi saranno Anna Blangetti, Mario Saccoccia, Silvia Semeria, Luigi Laura, Antonio Bianchi, Carlo Olivari, Sergio Giovannini e Giacomo Mannisi. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 21 presso il Teatro Concordia di Diano Castello. L'ingresso è ad offerta. La prenotazione consigliata tramite messaggio o Whatsapp al 328.3043741 o direttamente alla pagina dedicata alla rassegna del sito.

Il prossimo spettacolo in cartellone sarà sabato 19 novembre: “Bugiardi” della compagnia Il teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare.