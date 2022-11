Ospedaletti: iniziati ieri i lavori per la pensilina fotovoltaica sulla ciclabile, ricarica per bici e telefoni

Sono iniziati ieri i lavori per l’installazione della pensilina fotovoltaica lungo la pista ciclabile all’altezza dell’area cani, nella zona a levante di Ospedaletti. La postazione è dotata di 4 punti di ricarica per bici elettriche e 6 punti di ricarica per i telefonini, oltre ad una comoda panchina ed una copertura in pannelli fotovoltaici che assicureranno l’energia necessaria.

La creazione della pensilina fotovoltaica si deve in particolare al contributo dei commercianti ospedalettesi che hanno versato al Comune poco più di 6mila euro, frutto dell'iniziativa 'Pignurin' come moneta virtuale, avviata nell'estate 2020, subito dopo il primo disastroso lockdown, per aiutare l'economia locale.

L'iniziativa ebbe grande successo anche mediatico, molte persone - in particolare turisti - acquistarono la moneta 'Pignurin' proposta in tagli da 1, 2 e 5 euro, e non la spesero ma ne fecero collezione, creando così un 'tesoretto' che è stato deciso di investire di comune accordo nella realizzazione della pensilina fotovoltaica.