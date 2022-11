Limone Piemonte: chiusa la strada ex militare del Colle di Tenda per tutta la stagione invernale

La strada ex militare del Colle di Tenda resterà chiusa per la stagione invernale. Lo ha stabilito il Comune di Limone Piemonte, che ha istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per motivi di viabilità, di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica.

La decisione è stata dall’Amministrazione comunale, competente per il tratto di strada compreso tra l’ultimo piazzale di quota 1400 in frazione Panice Soprana ed il confine di Stato in località “Chalet Marmotte”, in considerazione del prevedibile peggioramento delle condizioni meteo che caratterizzerà i prossimi mesi, con conseguente presenza di nebbia, neve e ghiaccio lungo tutto il tratto stradale interessato, che potrebbe determinare inevitabili condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica delle persone e dei veicoli in transito.

Allo stesso tempo, anche la cosiddetta strada dei 50 tornanti di collegamento tra Italia e Francia resterà chiusa, come deciso nei giorni scorsi dall’Amministrazione del Comune di Tenda (Francia) e dall’ente proprietario del collegamento stradale.

Il Comune di Limone Piemonte declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dal transito in violazione ai divieti previsti dall’ordinanza.