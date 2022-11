Bordighera, messa in sicurezza della scuola dell’infanzia in via Napoli: sopralluogo tecnico del sindaco Ingenito (Foto e video)

Sopralluogo tecnico, in mattinata, alla scuola dell’infanzia di via Napoli a Bordighera del sindaco Vittorio Ingenito e degli assessori Stefano Gnutti e Melina Rodà.

Dopo un incontro all’ufficio tecnico e una visita alla struttura dell’edificio andato a fuoco lo scorso giugno, l’Amministrazione Ingenito ha incontrato la direzione lavori per un confronto sulla messa in sicurezza dell’edificio gravemente danneggiato. “Sopralluoghi tecnici, quanto della direzione lavoro e quanto del nostro ufficio, per arrivare a coordinare quelli che dovranno essere gli interventi per la messa in sicurezza della struttura” - dichiara il primo cittadino, Vittorio Ingenito - “Ancora oggi non si conoscono le cause del rogo, l’aspetto più importante adesso è quello di mettere in sicurezza lo stabile e togliere, in tempi rapidi, lo scempio che c’è davanti".

Appena la struttura verrà risanata l’impresa appaltatrice, la Kareko Srl, potrà concludere i lavori di creazione del nuovo plesso scolastico in via Napoli, a nord del plesso scolastico di via Pelloux, atto ad ospitare tutte le scuole dell’infanzia comunali. “Ci vorrà del tempo per l’ingresso a scuola dei bimbi” - sottolinea il sindaco - “Bisognerà prima capire quali sono gli interventi da fare per ristabilire le condizioni di sicurezza”.

Il sindaco Ingenito e gli assessori Gnutti e Rodà si sono poi fermati a osservare i lavori di demolizione dell’hotel Savoy, che ormai si sono conclusi, e ad ammirare l'area che ospiterà il nuovo immobile che avrà 25 abitazioni su 6 piani.