Sanremo: accelerazione del Comune su 'Casa Serena', serie di incontri per la gestione della Rsa dal 16 novembre

Si susseguono in questi giorni gli incontri a palazzo Bellevue tra l’Amministrazione comunale di Sanremo, i legali del Comune e anche le cooperative del territorio, per garantire la continuità del servizio di ‘Casa Serena’, la residenza per anziani di Poggio, al centro delle attenzioni per le note vicende, da oltre un anno.

L’Amministrazione matuziana, in particolare l’Assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri, sta lavorando alla gestione diretta o indiretta del Comune, attraverso le cooperative con un affidamento ‘ponte’ ed è proprio questo il tema degli incontri di questi giorni. “Di certo la affideremo a qualcuno di serio – ci ha detto l’Assessore – anche se sarà un affidamento temporaneo, secondo quello che è il codice dei contratti. Nel frattempo andremo poi a valutare il da farsi per un futuro concreto della Rsa”.

Intanto, lo stesso Assessore sta pianificando una serie di riunioni con i sindacati per garantire la sicurezza dei dipendenti che lavoreranno nella struttura, insieme a quella degli ospiti. Sempre nei prossimi giorni, e comunque prima del 15 novembre, il Comune incontrerà anche i responsabili della ‘My Home’ che, lo ricordiamo, ha inviato nelle scorse settimane una comunicazione ufficiale nella quale ha evidenziato l’intenzione di lasciare la struttura il 15 novembre.

Ci sarà anche da verificare quali saranno le perdite economiche del Comune, dopo lo stop del ‘Rent to buy’ che prevedeva una serie di pagamenti mensili con il riscatto finale da parte della ‘My Home’. Tra le tante cose da capire, per palazzo Bellevue, il modo di gestire nel breve, medio periodo la Rsa. Ovvero se ci sarà una gestione totale di riscossione delle rette e pagamento di stipendi e spese da parte di una cooperativa, oppure valutare una gestione ‘diretta’ del Comune. “Sono proprio i nostri tecnici – ha detto l’Assessore Pireri – che stanno facendo le valutazioni in merito in questi giorni”.

Serve ancora instradare alcuni ‘percorsi’ di avvicinamento al cambio di gestione, che dovrà avvenire alla mezzanotte tra il 15 e il 16 novembre e il Comune dovrà essere pronto per evitare problemi alla struttura, sia per i degenti che per chi dovrà accudirli. “Noi stiamo lavorando proprio su questo – termina Pireri – per farci trovare pronti alla gestione, qualsiasi essa sia. Solo dopo il 15 potremo pensare al futuro nel lungo periodo di Casa Serena”.