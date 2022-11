Riva Ligure: alle 21 la veglia per i ragazzi feriti nell’esplosione di Molini, una preghiera per l’addio a Leonardo

Stasera, lunedì 7 Novembre, alle 21 presso la Parrocchia di Riva Ligure si terrà una veglia di preghiera per i ragazzi coinvolti nell'esplosione dell'appartamento di Molini di Triora. L'iniziativa programmata già da alcuni giorni segue la tragica evoluzione dei fatti delle ultime ore, con la morte di Leonardo Franza.

Il 20enne di Riva Ligure, lottava insieme agli altri 4 amici ricoverati presso l’Ospedale di Villa Scassi a Genova. Leonardo era rientrato nell’appartamento in fiamme per salvare una ragazza che era svenuta e, probabilmente l’eroico atto gli è costato la vita.

Il gruppo di amici appartiene a famiglie di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Arma di Taggia. Attualmente sono ricoverati a Genova: Marta E., Tommaso C., Sabrina V., Fabiola M.. Si trova invece in Ospedale a Sanremo Stefano C.