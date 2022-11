Sanremo: conto alla rovescia per il via al piano asfalti, ecco le strade interessate dal primo appalto

Entro una quindicina di giorni dovrebbero prendere il via i primi lavori del piano asfalti che il Comune di Sanremo ha predisposto per risolvere i noti problemi di sicurezza su diverse arterie cittadine, dal centro alla periferia.

La prima tranche avrà il valore di 639 mila euro che, al netto di tasse e spese accessorie, consentirà lavori per poco meno di 500 mila euro. In attesa dell’aggiudicazione palazzo Bellevue sta lavorando anche alla pubblicazione del secondo bando da un milione di euro per poco meno di 800 mila euro di lavori.

L’ufficio Viabilità del Comune nelle scorse settimane ha effettuato una serie di sopralluoghi in modo da stilare una sorta di graduatoria per dare la precedenza alle strade che al momento presentano situazioni di maggiore pericolosità.

Le strade che hanno maggiore urgenza sono: via Monte Ortigara, via Capitan Calvini, strada alla Colla, strada degli Olandesi, via Tasciaire, strada Villa, via Isola Inferiore, strada Borgo Tinasso, mulattiera San Lorenzo, via delle Fonti e strada Solaro Rapelin.

Le meno urgenti, invece, sono: via Nino Bixio, via Leopardi, strada Peiranze, via Lamarmora, via XX Settembre, strada carrozzabile San Pietro, strada Campo Golf, via Monte Calvo, strada San Lorenzo, strada Solaro, via Pallavicino, Poggio e casa Serena, strada Sen. Ernesto Marsaglia e strada Bussana Vecchia.

Ai lavori previsti dal Comune si aggiungono quelli che saranno effettuati (alcuni sono già stati ultimati) dalle imprese che hanno realizzato interventi per i sottoservizi, un lungo elenco di strade che vedranno rattoppi per via degli scavi necessari. Amaie, Italgas e Talecom, quindi, effettueranno una serie di riparazioni sugli asfalti di diverse strade sia in città che nelle frazioni.