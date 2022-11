Oncoematologia, dal 14 novembre torna a Sanremo al primo piano del padiglione 'Castillo' del Borea

Asl1 comunica all'utenza che a partire da lunedì 14 novembre, oncoematologia tornerà nella sua sede originaria di Sanremo al primo piano del padiglione “Castillo” presso l'ospedale “Borea”. Lo spostamento della specialità al primo piano al Sant Charles di Bordighera si era reso necessario durante l'emergenza pandemica, per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione su Sanremo, comprensivi della creazione di due percorsi differenziati per pazienti Covid e non.