Incidente mortale a Ventimiglia: Berrino “Riflettere sul ruolo Ue e contributo stati su ricollocamento”

"La notizia dell'ennesimo incidente mortale sulla A10 di Ventimiglia lascia sgomenti e richiama sempre più alla necessità di affrontare in maniera decisa la questione dei migranti, che a migliaia raggiungono Ventimiglia nel tentativo di entrare in Francia”.

Lo ha detto il Senatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Berrino, che prosegue: “E proprio le politiche migratorie francesi, così restrittive, impongono ai migranti l'utilizzo di sentieri di montagna, l'autostrada o la ferrovia per accedere in Francia senza essere respinti dalle autorità locali, mettendo così le loro vite in pericolo”.

“Una lunga scia di tragedie – termina - a cui si aggiunge quest'ultima e che impone una seria riflessione sul ruolo dell'Unione europea e sul contribuito degli Stati sul necessario ricollocamento dei migranti".