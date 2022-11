Ecco la prima neve sulle località sciistiche del basso Piemonte: ancora al 'verde' invece Monesi (Foto)

Primi sprazzi di inverno sul basso Piemonte e, in particolare sulle località sciistiche frequentate anche dagli appassionati di sci della nostra provincia.

Buon primo innevamento, tenuto conto del fatto che siamo a inizio novembre, per Limone Piemonte, dove le cime e le piste della ‘Riserva Bianca’ si presentano visivamente quasi invernali. Un buon inizio, sperando che le precipitazioni si facciano ancora più copiose, soprattutto mercoledì quando è previsto il passaggio di una nuova perturbazione.

Anche Prato Nevoso e Artesina hanno visto la prima neve della stagione, anche se la precipitazione è stata meno importante. Ancora letteralmente al ‘verde’, invece Monesi che dovrà attendere qualche giorno prima di allinearsi alle località piemontesi.

Un buon viatico, quello dei primi giorni di novembre, in una stagione che si preannuncia difficile sul piano turistico in particolare per i problemi legati al ‘caro bollette’ e agli aumenti dei costi per l’energia elettrica. Senza dimenticare l’importanza della neve in inverno anche in chiave idrica, visto che l’estate appena trascorsa ha visto tanti problemi di approvvigionamento.